Выезд из ОРДЛО через Россию: Список причин гуманитарного характера, за которые не оштрафуют

Верховная Рада Украины 29 июня приняла закон, которым отменяются штрафы за выезд из отдельных районов Донецкой и Луганской областей через Россию.
В документе есть два главных условия:
– штрафы за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее отменяются временно – на период карантина или блокирования КПВВ;
– штрафы не применяются, только если такие нарушения наступили по причинам гуманитарного характера, определенным Кабинетом министров Украины. То есть полной отмены штрафов фактически нет.
В пояснительной записке к принятому законопроекту №5478 указано, что «неприменение мер административного воздействия следует осуществлять только к отдельным категориям лиц, действующим по основаниям гуманитарного характера, предусмотренным Порядком въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, утвержденным постановлением КМУ от 4 июня 2015 № 367 и Порядком въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий, утвержденным постановлением КМУ от 17 июля 2019 № 815».
Согласно указанным постановлениям Кабмина, такой список причин гуманитарного характера включает:
1) воссоединение семьи;
2) тяжелую болезнь, смерть близких родственников;
3) необходимость обеспечения лекарствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых и / или хронических болезней (в частности, инсулинозависимого диабета, онкологических заболеваний, потребности в антиретровирусной, противотуберкулезной терапии);
4) выезд из временно оккупированных территорий лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве;
5) выезд ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;
6) поступление в вузы, прохождение внешнего независимого оценивания, аттестации, сдача экзаменов, прохождение обучения, получение документов об образовании – при условии наличия подтверждающих документов;
7) возвращение лица к месту своего проживания;
8) принятие наследства;
9) обеспечение защиты национальных интересов или выполнение международных обязательств представителями дипмиссий, консульств, международных организаций;
10) наличие других случаев, когда есть основание считать, что ситуация требует безотлагательного пересечения лицом линии соприкосновения в любом направлении по гуманитарным соображениям или с целью предотвращения угрозы жизни и здоровью лица и / или нарушения его прав (в частности, в случае политического преследования на временно оккупированных территориях).
Наличие оснований гуманитарного характера по возможности должно быть документально подтверждено.