Выезд из ОРДЛО через Россию: Список причин гуманитарного характера, за которые не оштрафуют

Верховная Рада Украины 29 июня приняла закон, которым отменяются штрафы за выезд из отдельных районов Донецкой и Луганской областей через Россию.



В документе есть два главных условия:



– штрафы за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее отменяются временно – на период карантина или блокирования КПВВ;



– штрафы не применяются, только если такие нарушения наступили по причинам гуманитарного характера, определенным Кабинетом министров Украины. То есть полной отмены штрафов фактически нет.



В пояснительной записке к принятому законопроекту №5478 указано, что «неприменение мер административного воздействия следует осуществлять только к отдельным категориям лиц, действующим по основаниям гуманитарного характера, предусмотренным Порядком въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, утвержденным постановлением КМУ от 4 июня 2015 № 367 и Порядком въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий, утвержденным постановлением КМУ от 17 июля 2019 № 815».



Согласно указанным постановлениям Кабмина, такой список причин гуманитарного характера включает:



1) воссоединение семьи;



2) тяжелую болезнь, смерть близких родственников;



3) необходимость обеспечения лекарствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых и / или хронических болезней (в частности, инсулинозависимого диабета, онкологических заболеваний, потребности в антиретровирусной, противотуберкулезной терапии);



4) выезд из временно оккупированных территорий лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве;



5) выезд ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;



6) поступление в вузы, прохождение внешнего независимого оценивания, аттестации, сдача экзаменов, прохождение обучения, получение документов об образовании – при условии наличия подтверждающих документов;



7) возвращение лица к месту своего проживания;



8) принятие наследства;



9) обеспечение защиты национальных интересов или выполнение международных обязательств представителями дипмиссий, консульств, международных организаций;



10) наличие других случаев, когда есть основание считать, что ситуация требует безотлагательного пересечения лицом линии соприкосновения в любом направлении по гуманитарным соображениям или с целью предотвращения угрозы жизни и здоровью лица и / или нарушения его прав (в частности, в случае политического преследования на временно оккупированных территориях).



Наличие оснований гуманитарного характера по возможности должно быть документально подтверждено.