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Зеленский подписал закон об отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию

22 июля 2021, 13:26

Зеленский подписал закон об отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон, освобождающий от административных штрафов жителей временно неподконтрольных территорий, которые вынужденно въезжают в Украину через Россию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Этим законом предусматривается, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокирования деятельности контрольных пунктов въезда-выезда не будут применяться штрафы, связанные с нарушением порядка въезда-выезда с неподконтрольной территории, если такие нарушения были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера, определенных Кабинетом министров.

В частности, речь идет о:

  • возвращении к месту проживания граждан Украины и членов их семей;
  • воссоединении семьи; тяжелой болезни, смерти близких родственников;
  • необходимости обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней;
  • выезде с временно оккупированной территории Украины лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве;
  • пересечение КПВВ ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей) или других законных представителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;
  • необходимости принятия наследства.

С полным перечнем причин гуманитарного характера можно ознакомиться здесь.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Верховная Рада приняла соответсвущий законопроект №5478 еще 29 июня. 5 июля его подписал спикер парламента и передал президенту.

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