Зеленский подписал закон об отмене штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон, освобождающий от административных штрафов жителей временно неподконтрольных территорий, которые вынужденно въезжают в Украину через Россию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Этим законом предусматривается, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокирования деятельности контрольных пунктов въезда-выезда не будут применяться штрафы, связанные с нарушением порядка въезда-выезда с неподконтрольной территории, если такие нарушения были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера, определенных Кабинетом министров.
В частности, речь идет о:
С полным перечнем причин гуманитарного характера можно ознакомиться здесь.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Верховная Рада приняла соответсвущий законопроект №5478 еще 29 июня. 5 июля его подписал спикер парламента и передал президенту.