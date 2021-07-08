В «ДНР» допустили отмену комендантского часа осенью

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин не исключил, что комендантский час может быть отменен осенью. Однако принятию решения будет предшествовать анализ того, как к отмена комендантского часа в выходные дни летом отражается на уровне преступности.



«Исходя из этого, в сентябре мы подведем итоги и предпримем следующие шаги. Надеюсь, они будут идти в сторону снятия ограничений, но не хочется забегать наперед, чтобы не сильно обнадеживать. Сначала подведем итоги, посмотрим, сможем ли мы на это пойти, и объявим об этом», — сказал Пушилин в интервью «КП Донецк».



По словам Пушилина, с отменой комендантского часа в выходные дни вернулись виды преступлений, которые за последние годы не совершались.



«Или, может, придется откатиться назад, чего бы очень не хотелось. О чем уже можно говорить — за это время у нас вернулись те виды преступлений, о которых за последние годы мы забыли. С отменой комендантского часа у нас появились угоны автотранспорта. Это единичные случаи, но за последние годы мы этого не видели. Участились грабежи в ночное время суток. Пока это не критичный уровень. Если ухудшений не будет, то мы придем к следующим этапам», — сказал он.

Группировка «ДНР» на подконтрольной ей территории отменила комендантский час в выходные дни с 1 июня по 15 сентября. Ранее комендантский час действовал ежедневно с 23 часов ночи до 5 часов утра.



Вместе с тем на выходных усилено патрулирование улиц и проверок местных жителей. Человека могут задержать и доставить в отделение для проверки личности. В группу риска попали жители, у которых есть только украинский паспорт.