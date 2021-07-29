В ЕС осудили привлечение жителей ОРДЛО к голосованию на выборах в Госдуму РФ

В Евросоюзе обеспокоены решением Москвы привлечь жителей ОРДЛО к голосованию на выборах в Госдуму РФ, что нарушает суверенитет Украины и противоречит целям Минских договоренностей. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, передает «Укринформ».



«Такие меры нарушают суверенитет Украины, противоречат целям Минских договоренностей и препятствуют будущему процессу реинтеграции», — заявили в ЕС.



Там напомнили, что санкции ЕС против России привязаны к полному выполнению Минских договоренностей.

С осуждением незаконной выдачи российских паспортов на территории ОРДЛО в очередной раз во время заседания выступил и глава украинской миссии ОБСЕ Евгений Цымбалюк.



Украина ранее выразила протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией Российской Федерации решения о привлечении населения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины в запланированных на сентябрь этого года выборов в Государственную думу РФ путем участия в электронном голосовании.



По данным СНБО Украины, жителям оккупированных частей Луганской и Донецкой областей раздали около 630 тысяч российских паспортов.