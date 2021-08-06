«ДНР» анонсировала новую поставку российской вакцины от коронавируса

Новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» ожидается в Донецке 9 августа. Об сообщили в «министерстве здравоохранения» группировки «ДНР».



Там подчеркнули, что будет доставлено около 90 тысяч доз.



«Спутник Лайт» — это однокомпонентная вакцина, которая не требует введения второй дозы. В России заявляют, что эффективность препарата составляет 79,4 %.



Украина не признает российские вакцины, ссылаясь на то, что они не прошли регистрацию Всемирной организацией здравоохранения.

28 июля «ДНР» получила 86 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Доставку вакцины увязали с агитацией за партию «Единая Россия».



Также в этот день партию препарата «Спутник Лайт» доставили и в подконтрольный группировке «ЛНР» Луганск, но количество доз не было названо.



Жители ОРДЛО могут вакцинироваться от коронавируса на подконтрольной Украине территории.