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«ДНР» анонсировала новую поставку российской вакцины от коронавируса

06 августа 2021, 14:52

«ДНР» анонсировала новую поставку российской вакцины от коронавируса

Новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» ожидается в Донецке 9 августа. Об сообщили в «министерстве здравоохранения» группировки «ДНР».

Там подчеркнули, что будет доставлено около 90 тысяч доз.

«Спутник Лайт» — это однокомпонентная вакцина, которая не требует введения второй дозы. В России заявляют, что эффективность препарата составляет 79,4 %.

Украина не признает российские вакцины, ссылаясь на то, что они не прошли регистрацию Всемирной организацией здравоохранения.

28 июля «ДНР» получила 86 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Доставку вакцины увязали с агитацией за партию «Единая Россия».

Также в этот день партию препарата «Спутник Лайт» доставили и в подконтрольный группировке «ЛНР» Луганск, но количество доз не было названо.

Жители ОРДЛО могут вакцинироваться от коронавируса на подконтрольной Украине территории.

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