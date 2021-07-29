«ЛНР» получила российскую вакцину «Спутник Лайт». Количество доз не называют

Партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» была доставлена в Луганск вечером 28 июля. Об этом сообщает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».



В «министерстве здравоохранения» группировки «ЛНР» сообщили о завершении разгрузки вакцины на складе предприятия «Лугмедфарм» и в медучреждениях ряда городов.



Количество полученных доз препарата в «ЛНР» не называют.



На одной из фотографий видно, что на грузовой «Газели», которая привезла вакцину, указан телефонный номер автоцентра в Ростове-на-Дону. Возможно, «Спутник Лайт» доставили оттуда.

В «ЛНР» пообещали, что с 29 июля на вакцинацию сможет записаться любой желающий. Также там подготовили свои сертификаты о вакцинации.



«Спутник Лайт» — это однокомпонентная вакцина, которая не требует введения второй дозы. В России заявляют, что эффективность препарата составляет 79,4 %. Украина не признает российские вакцины.



29 июля также было доставлено 86 тысяч доз «Спутника Лайт» на подконтрольную группировке «ДНР» территории. Доставку вакцины увязали с агитацией за партию «Единая Россия».

В конце января первая партия вакцины «Спутник V», состоявшая из нескольких тысяч доз, была доставлена в Донецк и Луганск из России.



Вторая партия препарата была доставлена в Луганск в конце февраля, а в Донецк — в начале марта. По словам президента РФ Владимира Путина, всего на Донбасс было доставлено около 90 тысяч доз.



К маю большая часть доз была использована. Новых поставок в ОРДЛО не было до 29 июля.