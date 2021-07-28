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В ОРДО доставили 86 тысяч доз российской вакцины от коронавируса

28 июля 2021, 17:55

В ОРДО доставили 86 тысяч доз российской вакцины от коронавируса

В отдельные районы Донецкой области, которые контролирует группировка «ДНР», доставили российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщает «минздрав ДНР».

Как отмечается, в ОРДО прибыла партия в количестве 86 тысяч доз.

«После пересчета и распределения вакцина поэтапно будет доставлена в учреждения здравоохранения, на базе которых организован 51 стационарный пункт вакцинации», – уверяют в «минздраве».

Там пояснили, что «Спутник Лайт» – это «облегченный» вариант российской вакцины «Спутник V», не требующий введения второй дозы препарата. Его эффективность якобы составляет 79,4%, вакцина предназначена для профилактики коронавируса у людей от 18 до 60 лет.

В «минздраве ДНР» утверждают, что «действие препарата распространяется на все штаммы коронавируса».

В конце января первая партия вакцины «Спутник V», состоявшая из нескольких тысяч доз, была доставлена в Донецк и Луганск из России.

Вторая партия препарата была доставлена в Луганск в конце февраля, а в Донецк — в начале марта. По словам президента РФ Владимира Путина, всего на Донбасс было доставлено около 90 тысяч доз.

Ранее «Восточная правозащитная группа» сообщала, что Россия задержала следующую поставку вакцины от коронавируса на Донбасс, чтобы использовать ее для предвыборной агитации.

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