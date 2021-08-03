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Только желание и паспорт: На КПВВ «Станица Луганская» вакцинируют от коронавируса жителей ОРЛО

03 августа 2021, 20:55

Только желание и паспорт: На КПВВ «Станица Луганская» вакцинируют от коронавируса жителей ОРЛО

Медпункт на КПВВ «Станица Луганская». Фото: скриншот видео Медпункт на КПВВ «Станица Луганская». Фото: скриншот видео

Жители временно неподконтрольных украинской власти территорий теперь могут пройти вакцинацию против коронавируса на КПВВ «Станица Луганская». Как это происходит – выясняли журналисты «Новостей Донбасса».

Жительница Луганска Ирина узнала о возможности получить прививку из интернета и приехала на КПВВ просто без предварительной записи.

«Я специально из Луганска приехала сюда, чтобы воспользоваться этой возможностью. Единственный минус, сразу говорю: ни "горячая линия" МОЗ, ни колл-центр областной администрации – не в курсе. То есть это упущение огромное – люди не знают, что такая есть возможность. И я поехала наобум, потому что прочитала про такую возможность с 28 июля», – рассказывает женщина.

Ирина приехала на КПВВ специально для вакцинации

Вакцинацию проходят сразу за блокпостом в медицинском пункте. Для получения дозы препарата необходимо только желание и украинский паспорт. Чтобы получить сертификат о вакцинации после введения второй дозы препарата, необходимо заключить декларацию с семейным врачом на подконтрольной Украине территории. Об этом предупреждают сразу же в медпункте.

После заключения декларации человек получает возможность медобслуживания на подконтрольной Украине территории, а если что-то заболит – может получить консультацию врача по телефону.

Ирина на своем опыте показывает, что все можно успеть сделать в Станице Луганской за несколько часов. Так, женщина идет в местную амбулаторию заключать декларацию с семейным врачом.

«Мне лично поможет она для того, чтобы я, когда приду на ревакцинацию, получила официальный документ о том, что у меня сделана вакцинация. Нужно обратиться в регистратуру, предоставить паспорт, идентификационный код и, собственно говоря, все. Пять минут процедура занимает», – говорит луганчанка.  



Теперь Ирина надеется, что после ревакцинации сразу получит сертификат международного образца. На подконтрольную территорию она сможет попасть в следующий раз не раньше, чем через месяц. А вторая доза как раз делается не ранее, чем через 28 дней.

«Властями так называемой "ЛНР" введен порядок пересечения только один раз в месяц, то есть ни завтра, ни через 72 часа я не смогу попасть сюда для того, чтобы получить справку о вакцинации», – пояснила жительница Луганска.

Пункт вакцинации на КПВВ работает дважды в неделю: в среду и пятницу с 9 до 12 часов. Тут работают с препаратом CoronaVac (китайского производства).

Медсестра Станично-Луганской амбулатории Ольга Грабовская рассказала, почему выбрана именно эта вакцина.

«У нас здесь вакцина CoronaVac. Чем она удобна – что она однодозовая, то есть у нас одна ампула идет на одного человека. Не надо делить, как другие вакцины, там по 10-15 доз. Люди хотят – идут, прививаются», – пояснила медработница.

Медики не отказывают в вакцинации никому, говорит Ольга Грабовская

Для людей прививки – бесплатны, поскольку закупка вакцин осуществляется за счет средств госбюджета. 

По словам Грабовской, после второй дозы вакцины люди получают сертификат, но только те, у кого заключена декларация на обслуживание с семейным врачом.

«У кого нет декларации – мы им отказать в вакцинации не имеем права, мы их прививаем, но советуем сделать обязательно декларацию с доктором, чтобы они в дальнейшем могли обслуживаться у доктора и соответственно получить сертификат, который действует в течение года для выезда за границу или для других целей», – уточнила медсестра Станично-Луганской амбулатории.

Житель Луганска Никита поделился своим опытом вакцинации.

«Мы заполнили заявку, и буквально через две минуты нам сделали укол. Это была первая прививка. Ну, и потом уже через месяц нас записали на вторую дозу. Мы хотели Moderna, но ее не было, но в принципе, это не столь важно. Они все сертифицированы, и нам нужно обезопасить себя, близких. И тем более, мы живем в Луганске на оккупированной территории. Вакцинация нужна, чтобы потом было легче переходить [на подконтрольную территорию], потому что будет сертификат», – рассказал луганчанин.

Луганчане вакцинируются, чтобы было проще пересекать линию соприкосновения

Для тех, кто хочет провакцинироваться препаратом Moderna американского производства, – такая возможность есть в Станично-Луганской амбулатории, которая работает ежедневно с 9 до 15 часов. Но нужно учитывать, что одна ампула этой вакцины рассчитана на 15 доз, поэтому если не будет столько желающих в порядке очереди на вакцинацию, то человека попросят прийти на следующий день.

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