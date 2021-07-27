«ДНР» связала вакцинацию от ковида с агитацией за «Единую Россию»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, анонсируя прибытие новой партии вакцины от коронавируса, упомянул российскую партию власти «Единая Россия».



Прибытие российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» ожидается в среду, 28 июля. Всего ожидается около 86 тысяч доз вакцины.



В заявлении Пушилина, которое распространили сепаратистские СМИ, отмечается, что препарат доставят «при поддержке всероссийской политической партии "Единая Россия"».



Отметим, что «ДНР» и «ЛНР» в июле начали агитационную кампанию в поддержку «Единой России» перед выборами в Госдуму, которые состоятся в сентябре. К голосованию хотят привлечь жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с паспортами РФ.



Предыдущая поставки вакцины в ОРДЛО была еще весной.



Ранее «Восточная правозащитная группа» сообщала, что Россия задерживает поставку вакцины от коронавируса на Донбасс, чтобы использовать ее для предвыборной агитации.

В конце января первая партия вакцины «Спутник V», состоявшая из нескольких тысяч доз, была доставлена в Донецк и Луганск из России.



Вторая партия препарата была доставлена в Луганск в конце февраля, а в Донецк — в начале марта. По словам президента РФ Владимира Путина, всего на Донбасс было доставлено около 90 тысяч доз.



Впервые в ОРДЛО будет доставлен препарат «Спутник Лайт». В отличие от «Спутника V» это однокомпонентная вакцина, которая не требует введения второй дозы. В России заявляют, что эффективность «Спутник Лайт» составляет 79,4 %.