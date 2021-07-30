Выборы в Госдуму и невозможность реинтеграции: Зачем Россия навязывает СНИЛС жителям ОРДЛО

«Л-ДНР» развернули агитационную кампанию. Фото: URA.RU

СНИЛС или «страховой номер индивидуального лицевого счета» – это документ, который дает гражданам России спектр услуг от сведений пенсионного страхования, социальных выплат до получения муниципальных и государственных услуг. Оформить этот номер людей, получивших российское гражданство в оккупированных городах Донбасса, сегодня активно агитируют лидеры сепаратистских администраций, а взамен обещают «золотые горы».



Что на самом деле стоит за кампанией навязывания СНИЛС жителям ОРДЛО – разбирались журналисты «Новостей Донбасса».



Машина пропаганды



Кампанию агитации за получение СНИЛС активно запустили по телеканалам, подконтрольным группировкам «Л-ДНР». Из разных студий многочисленные спикеры вещают, что получение СНИЛС якобы открывает доступ жителям ОРДЛО к 4 тысячам государственных услуг.



Для этого, говорят, достаточно только зарегистрироваться на российском сайте госуслуг, пройти с помощью СНИЛС авторизацию и якобы в вашем доступе – все перечисленные там услуги, в том числе возможность получить материнский капитал, различные социальные выплаты, пенсию, обязательное медицинское страхование и проч.

Жителей ОРДЛО агитируют регистрироваться на российском портале госуслуг. Фото: «РИА Новости»

Также по традиции самопровозглашенных республик, чтобы выполнить заданный «сверху» план по количеству получивших СНИЛС и зарегистрировавшихся на сайте, добровольно-принудительно привлекли бюджетников.



Основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский утверждает со ссылкой на источники в ОРДЛО, что бюджетников вызвали из отпусков и даже идут на подделку заявлений.



«У нас есть точная, 100%-я информация. Учителей Горловки, Антрацита, Ровеньков вызвали из отпусков, у них там сейчас такие центры, штабы. Всех бюджетников оформляют по всем структурам, пишут за них заявления», – говорит правозащитник.

Консультационный центр по оформлению СНИЛС в Донецке. Фото: «ДАН»

Ложь о российских соцвыплатах и пенсиях



Но только вот обещания о том, что владельцы российских паспортов в ОРДЛО получат материальные блага, которые им обещают после оформления СНИЛС, являются ложью. Ни на материнский капитал, ни на пенсию или медицинскую страховку так называемые «российские граждане в ОРДЛО» права не имеют.



Все государственные программы в России привязаны к наличию прописки на территории РФ, а у большинства паспортизированных Кремлем жителей Донецка и Луганска графа прописки пустует. И они как бы являются россиянами для количества, без реальных прав гражданина, пока живут на оккупированных территориях Украины.



Доцент факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук в Москве Артур Аваков подтверждает, что российская пенсия жителям ОРДЛО – не положена.



«Никакой пенсии они получать не будут, это решение изначально было Минфина, когда решался вопрос о выдаче им гражданства. Если он после получения паспорта российского работает в Украине – он не будет получать российскую пенсию. И если он будет работать в "ДНР" и "ЛНР" - он тоже не будет получать российскую пенсию», – подчеркивает Аваков.

Дончан и луганчан обманывают обещанием российских пенсий. Фото: Depositphotos

Об этом же говорит и Павел Лисянский: «То, что они обещают там материнский капитал, пенсии и так далее – этого не будет. Где-то в апреле в Москве был круглый стол, и там работница Пенсионного фонда уже возмущалась, что нагрузка, если РФ примет в Южный федеральный округ всех так называемых граждан РФ (потому что это все украинцы), то нагрузка будет такая, что в Южном федеральном округе пенсионный бюджет просто лопнет».



Обман ради голосов



Но тогда возникает логичный вопрос: почему Кремлю именно сейчас понадобилось присвоить жителям оккупированных территорий СНИЛС? А все дороги ведут к выборам в российскую Государственную думу, которые пройдут уже осенью этого года. Россия максимально упростила процедуру получения СНИЛС в Донецке и Луганске, чтобы люди могли с его помощью зарегистрироваться на портале госуслуг и уже в сентябре онлайн проголосовать на российских выборах, более того – даже без прописки в РФ.



Основатель «Восточной правозащитной группы» отмечает, что такое происходит впервые. «Никогда раньше не было – дистанционное электронное голосование они установили в Ростовской области. Для того, чтобы мощности работали на территории ОРДЛО, им нужны там сервера, мощности. Другими словами, это подтверждение оккупации их, иначе зачем им в Ростовской области это открывать», – говорит Лисянский.



Также, по мнению правозащитника, паспортизированных Россией бюджетников будут заставлять голосовать за путинскую партию «Единая Россия», которая и инициировала паспортизацию в ОРДЛО. Команда дана – получить от них 90% голосов за «Единую Россию», говорит Лисянский.



Отрезать путь к реинтеграции



В то же время, выборы в Госдуму на неподконтрольных территориях, которые в целом принесут небольшой процент голосов партии Путина, считают эксперты, – это только часть пазла, который собирает Россия в ОРДЛО. Сейчас удачный момент для Кремля через выборы показать мнимую важность папортизированных дончан и луганчан, а в перспективе – основательно закрепить юридическую силу России на оккупированных территориях.



«Вот в прошлом году для того, чтобы принять участие в голосовании за Конституцию, им пришлось около 10 часов в пути провести и заплатить из своего кармана около 500 рублей за дорогу. Ну, в общем, ясно, что новоиспеченные россияне были не рады такому отношению со стороны новой родины», – напомнил Артур Аваков.



«Цель – документально эти территории привязать к РФ так, что Украина их потом не сможет реинтегрировать вообще. А если Украина при реинтеграции территорий будет бить по этим документам, то это "прямой акт агрессии против РФ" и "мы будем защищать своих граждан". Всё», – подчеркивает Павел Лисянский.



Реакция Украины



Украинский МИД потребовал от России отменить проведение незаконных выборов на оккупированных украинских территориях и назвал действия Кремля циничными на фоне ухудшения ситуации с безопасностью.

Украинский МИД заявил протест. Фото: Wikipedia / Maksym Kozlenko

«Украина требует от Российской Федерации отменить все неправомерные решения, касающиеся временно оккупированных территорий, и прекратить применять шаги, направленные на дальнейшую интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины в политическое и социально-правовое пространство РФ», – говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.



В МИД подчеркивают, что организация российских выборов на оккупированной территории Украины и привлечение к нему местного населения, которому принудительно было навязано гражданство РФ, ставит под сомнение легитимность результатов этих выборов в целом.