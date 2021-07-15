В Донецке начали записывать в сторонники «Единой России»

Заявление в поддержку «Единой России». Фото: «ДАН»

В неподконтрольном Украине Донецке начался сбор заявлений от местных жителей с российскими паспортами в поддержку партии «Единая Россия». Это первый шаг для вступления в ряды этой российской политсилы.



Прием заявлений ведется на форуме «Россия-Донбасс: единство приоритетов», который сегодня проходит в Донецке. По сути это является агитационным мероприятием «Единой России» перед выборами в Госдуму.



Заявления заполняют «депутаты» группировки «ДНР» и представители местных организаций.

В заявлении человек указывает, что является сторонником партии «Единая Россия». Сепаратистский ресурс «ДАН» отмечает, что в статусе сторонника нужно пробыть не менее полугода, чтобы потом вступить в «Единю Россию». Среди условий — гражданство РФ, возраст не менее 16 лет, поддержка программных целей партии и содействие их реализации.



На финальном этапе кандидат должен заручиться рекомендацией «совета сторонников», пройти собеседование и подать заявление на вступление в партию.

Провластная российская партия «Единая Россия» проводит агитационные мероприятия в ОРДЛО перед выборами в Госдуму, которые состоятся в сентябре. Для этого активно используется админресурс подконтрольных Кремлю группировок «ДНР» и «ЛНР».



Вчера похожий агитационный форум «Единой России» прошел в Луганске.



Сейчас в ОРДЛО идет активная пропаганда получения российского СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета). Он нужен для регистрации на сайте «Госуслуги», с помощью которого можно будет удаленно голосовать на выборах в Госудуму РФ. Также для жителей Донбасса с паспортами РФ откроют избирательные участки в Ростовской области.



В МИД Украины заявили, что рассматривают агитационную деятельность «Единой Россиии» в ОРДЛО как подрыв мирного урегулирования конфликта.