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«ДНР» заблокировала базу ОБСЕ в Горловке

18 октября 2021, 08:57

«ДНР» заблокировала базу ОБСЕ в Горловке

Передовая патрульная база Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Горловке оказалась заблокирована членами вооруженных формирований группировки «ДНР». Об этом говорится в оперативном отчете миссии.

Так, 17 октября СММ зафиксировала, что автомобильные ворота базы в Горловке были закрыты при помощи цепи и навесного замка, а южнее ворот была припаркована машина с голубой табличкой «ДНР», блокирующая выезд. Наблюдатели также видели двух членов вооруженных формирований, стоявших у машины.

Собственник гостиницы, в которой расположена база, сообщил сотрудникам миссии, что СММ не разрешат покидать помещения гостиницы, сославшись на «приказы от «мэра Горловки». Он также сказал, что все выходы были заблокированы членами вооруженных формирований. На камерах видеонаблюдения сотрудники миссии увидели, что перед гостиницей установлены три палатки, вокруг которых собрались по крайней мере четыре человека.

В 17:00 двое мужчин в гражданской одежде вошли в гостиницу и сообщили сотрудникам СММ, что им разрешается свободно передвигаться по гостинице и парковке за ней, но им нельзя покидать помещения гостиницы, пока не будет освобожден член вооруженных формирований Андрей Косяк, который был задержан Вооруженными силами Украины в пределах участка разведения в районе Золотого 13 октября.

В ОБСЕ напомнили, что передовая патрульная база в Горловке является офисом СММ, на который распространяются соответствующие иммунитеты и привилегии. Ограничение доступа в офис и из него рассматривается как нарушение таких иммунитетов и привилегий, а также соответствующих обязательств теми, кому принадлежит фактический контроль.

«Решением Постоянного совета ОБСЕ № 1117 предусмотрено обеспечение безопасного и надежного доступа миссии по всей Украине. Неограниченный и безусловный доступ ко всем районам является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и информирования о ситуации с безопасностью, а также выполнения других предусмотренных мандатом задач. Кроме того, согласно мандату, миссии поручено докладывать о любых ограничениях свободы передвижения СММ или иных обстоятельствах, препятствующих выполнению ее мандата», — подчеркивается в сообщении СММ ОБСЕ.

СММ ОБСЕ приостановила свою работу в Донецке из-за протестов возле ее штаб-квартиры. Митингующие требуют освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября.

«ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.

Вместе с тем работа СММ ОБСЕ на подконтрольной «ЛНР» территории продолжается.

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