Миссия ОБСЕ продолжает работать в Луганске, несмотря на блокирование в Донецке

Несмотря на приостановку работы в Донецке, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает свою работу на неподконтрольной украинской власти части Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ телеканалу «Дом».



«В связи с протестом напротив отеля, где в неподконтрольном правительству Донецке проживают члены Миссии, СММ не имеет возможности отправить из него патрули для выполнения порученных ей задач. Патрулирование в неподконтрольных правительству районах в Луганской области продолжается согласно мандату Миссии», — отмечается в сообщении.



ОБСЕ призывает стороны устранить любые препятствия свободе передвижения наблюдателей миссии.



В организации напомнили, что СММ ОБСЕ в Украине, действующей в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности, поручено устанавливать факты и информировать о них.



«Миссия не дает оценок, все соответствующие наблюдения включаются в отчеты СММ, доступные широкой общественности на вебсайте ОБСЕ», — резюмировали в пресс-службе.

СММ ОБСЕ приостановила свою работу в Донецке из-за протестов возле ее штаб-квартиры в Донецке.



Митингующие требуют освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября.



«ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.