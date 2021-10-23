В тюрьмах ОРДЛО запретили передавать продукты и лекарства, требуют деньги с заложников — Гармаш

С заложников, которых незаконно удерживают в тюрьмах на оккупированной территории, требуют деньги «на содержание», а недавно запретили передавать продукты, лекарства и даже воду. Об этом сообщил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в Facebook.



«Тюремщики ОРДЛО пошли по беспределу. Из Донецка сообщают: с незаконно удерживаемых в местах заключения заложников вымогают деньги "за проживание": уголь, дрова, еду. То есть, требуют, чтоб родственники заключенных перечисляли деньги на карту и, якобы, на эти деньги их будут "содержать". Тех, кто отказывается обращаться к родным с такой просьбой, или у кого нет денег, и они не могут перечислить нужные суммы, — лишают возможности пользоваться телефоном, переводят на трехразовое питание, в смысле, кормят три раза в неделю», — написал Гармаш.



По его словам, ковидных больных не лечат, в лучшем случае дают стрептоцид. «Заключенному 70 лет — двухстороннее воспаление легких — никакого реального лечения. Это просто медленное преднамеренное убийство», — подчеркнул Гармаш.



Он также рассказал, что пару недель назад в тюрьмах ОРДЛО ввели «карантин», еще больше ужесточив режим.



«Отменены все свидания, запрещена передача продуктов, лекарств, даже масок и воды. Доступа Международного Красного Креста по-прежнему нет, хотя Россия брала на себя такое обязательство в Париже на Н-4 (саммит Нормандской четверки — Ред.) два года назад», — отметил член украинской делегации в ТКГ.



Он добавил, что Украина готова допустить к члену «ЛНР» Андрею Косяку, из-за задержания которого блокировали штаб-квартиру ОБСЕ в Донецке, Красный Крест, равно как и к другим заключенным.



«На фоне всего этого театра с Косяком и сотрудникам ОБСЕ, и людям в ОРДЛО, которых обрабатывают пропагандой о "коварной Украине", нужно помнить, что там, в тюрьмах и подвалах, незаконно удерживаются сотни наших граждан, которых еще и пытают: холодом, голодом, бесчеловечными условиями и бесчеловечным обращением», — подчеркнул Сергей Гармаш.

СММ ОБСЕ приостановила свою работу в Донецке из-за протестов возле ее штаб-квартиры, которые начались 15 октября. Пророссийские митингующие требовали освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября.



23 октября блокаду офиса ОБСЕ в Донецке решили снять. В «ДНР» мотивировали это угрозой коронавируса для митингующих и заявили, что «целей акции удалось достичь».