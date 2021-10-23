«Удалось достичь результата»: В Донецке снимают блокаду офиса ОБСЕ

В оккупированном Донецке решили свернуть бессрочную акцию под гостиницей Park Inn, где находится штаб-квартира ОБСЕ. К митингующим обратился глава «администрации» Донецка при «ДНР» Алексей Кулемзин, сообщают подконтрольные группировке телеграм-каналы.



Он прибыл в субботу вечером к палаточному городку и свой призыв, прежде всего, объяснил ситуацией с коронавирусом.



«В Российской Федерации принимаются новые меры по предотвращению распространения коронавируса, и РФ уходит на карантин. У нас ситуация схожая. Сегодня главой ДНР Денисом Пушилиным подписан указ о тех мерах, которые необходимо предпринять для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Люди болеют, болеют тяжело, больницы переполнены», — сказал Кулемзин.



Он предложил перенести проводимую акцию в соцсети.



«Тем более, что вам удалось достичь результата: миссия ОБСЕ начала взаимодействовать с нами, начала проводить совместные мероприятия, и дальнейшей судьбой нашего товарища Андрея Косяка будут заниматься МИДы Российской Федерации и Донецкой народной республики, поэтому я предлагаю свернуть этот палаточный лагерь и продолжить акцию в социальных сетях», — заявил Кулемзин.



Представители митингующих поддержали его предложение.

СММ ОБСЕ приостановила свою работу в Донецке из-за протестов возле ее штаб-квартиры, которые начались 15 октября. Пророссийские митингующие требовали освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября.