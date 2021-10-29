Посольство США: Риторика России не способствует миру на Донбассе

Риторика России о том, что Украина обостряет ситуацию на Донбассе, вводит в заблуждение и способствует эскалации в регионе. Об этом заявили в посольстве США в Украине.



«Мы призываем обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня, но давайте будем ясными: поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубическую артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского военного. Официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности», — говорится в заявлении посольства.

26 октября на Донбассе украинские военнослужащие впервые применили ударный беспилотник «Байрактар». Согласно сообщению Генштаба, беспилотник нанес удар по гаубице боевиков после того, как из нее обстреляли позиции ВСУ, в результате чего двое военнослужащих получили ранения, а один погиб. Подчеркивается, что БПЛА не пересекал линию соприкосновения.



Беспилотники «Байрактар», которые Украина купила у Турции, с весны этого года патрулируют не только воздушное пространство Донбасса, но и юг и север Украины.



Действующие на Донбассе с 27 июля 2020 года «меры по усилению режима прекращения огня» предусматривают, в частности, запрет на открытие огня и запрет на использование любых видов летательных аппаратов. Вместе с тем документ допускает открытие ответного огня в случае наступательных действий противника и при наличии соответствующего приказа военного руководства.