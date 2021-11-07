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У Зеленского заявили, что продолжение Нормандского формата — под вопросом

07 ноября 2021, 14:54

У Зеленского заявили, что продолжение Нормандского формата — под вопросом

Продолжение работы Нормандского формата при участии Украины, Франции, Германии и России остается под вопросом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».

Он ответил на вопрос, возможно ли обсуждение темы экологии Донбасса в рамках Нормандского формата. По словам Никифорова, пока не согласована даже политическая повестка.

«У меня нет сейчас однозначного ответа. Сам Нормандский формат, его продолжение — под большим вопросом. Никак не могут договориться по следующему саммиту в Нормандском формате на высшем уровне, даже министры пока не встречаются. То есть тут и политическая часть, политическая повестка Нормандского формата под большим вопросом, что уже говорить об экологии. Пока ответа нет, хотя это очень правильная тема для обсуждения на высоких уровнях в Нормандском формате», — отметил Сергей Никифоров.

 
В Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и Россия.

22 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин не давал обещание созвать встречу министров иностранных дел Нормандского формата, а лишь обещал подумать о такой возможности. 

В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал слова Лаврова «слабым оправданием».

25 октября посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр заявил, что встреча глав МИД в Нормандском формате готовится, но дата ее проведения пока не определена.

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