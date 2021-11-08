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Верещук: Россия блокирует нормандский формат и это понимают на Западе

08 ноября 2021, 22:49

Верещук: Россия блокирует нормандский формат и это понимают на Западе

Россия сознательно блокирует встречу в нормандском формате и это понимают страны-гаранты Франция и Германия. Об этом в эфире телеканала «ДОМ» заявила министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

«Если мы посмотрим на те вопросы по безопасности, которые мы подписывали, мы их выполняем, политические вопросы — мы их выполняем. Российская сторона отказывается признавать себя стороной конфликта, она отказывается выполнять какие-либо взятые на себя обязательства, даде те же Минские соглашения», — отметила Верещук.

По словам министра, первоочередная задача Украины — заставить сесть за стол переговоров российские власти во главе с президентом Владимиром Путиным.

«Мы обращаемся тысячный раз понять, что те люди, которые страдают на Донбассе, их взяли в заложники господа из Кремля, которые думают, что смогут пропагандой, информационной войной, гибридной войной решить свои проблемы, которые у них накопились», — добавила она.

Так, Ирина Верещук считает, что украинские власти должны коммуницировать со своими гражданами, проживающими на неподконтрольных территориях, чтобы «людям было легче». Также министр анонсировала поездку на Донбасс.

«Я поеду в ближайшие дни: я буду и в Донецкой области, и в Луганской области — мы там увидимся, мы сможем послушать людей там, что люди думают на территориях, которые сейчас в огне войны», — подытожила Верещук.

В Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и Россия.

22 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин не давал обещание созвать встречу министров иностранных дел Нормандского формата, а лишь обещал подумать о такой возможности. 

В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал слова Лаврова «слабым оправданием».

25 октября посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр заявил, что встреча глав МИД в Нормандском формате готовится, но дата ее проведения пока не определена.

Россия в свою очередь заявила, что отказывается от встречи глав МИД стран нормандской четверки 11 ноября из-за «бессодержательности» и «показушности» процесса.

Накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отмечал, что перспектива существования Нормандского формата — «под большим вопросом».

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