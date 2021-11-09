Россия скрыто перебрасывает танки к украинской границе — Bloomberg

Россия перебрасывает больше танков к границе с Украиной. Это усиливает озабоченность Запада по поводу наращивания российских вооруженных сил вблизи Украины. Об этом сообщила военно-разведывательная компания Janes, пишет Bloomberg.



В анализе лондонской компании Janes говорится, что по крайней мере, батальон основных боевых танков Т-80У был переброшен на железнодорожный вокзал в Воронежской области, согласно видеозаписи в социальных сетях от 7 ноября.



По словам аналитиков, танки, по-видимому, направляются к полигону Погоново, где весеннее наращивание российских вооруженных сил вызвало требования Запада об их отступлении.



На прошлой неделе в Janes сообщили, что обнаружили переброску танков и самоходной артиллерии той же российской дивизии в Брянскую и Курскую области на северной границе Украины 28-29 октября.



В Janes отмечают, что в отличие от довольно открытого наращивания сил весной, недавнее развертывание российских войск является скрытым, часто происходит ночью и осуществляется элитными наземными подразделениями. По словам представителей компании, «эти действия были направлены не столько на запугивание, сколько на создание активной угрозы».

В конце октября The Washington Post обнародовала информацию о возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы. В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие «российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России».



Politico опубликовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, которые как утверждает издание, подтверждают недавние сообщения СМИ о концентрации войск РФ на границе с Украиной. Украина и Россия опровергли данные заявления, назвав их «вбросом» и «сознательной дезинформацией».



В Офисе президента Зеленского заявили, что нет подтверждений информации американских СМИ о новом скоплении российских войск вблизи границ Украины.