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В ЕС не планируют военную помощь Украине в случае обострения на ее границах

16 ноября 2021, 23:48

В ЕС не планируют военную помощь Украине в случае обострения на ее границах

У ЕС есть с Украиной Соглашение об ассоциации, но это не предусматривает оборонного альянса, поэтому в случае обострения ситуации на границах Украина может и далее рассчитывать на политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую помощь со стороны Евросоюза.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по вопросам обороны заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, передает «Укринформ».

«У нас нет военного альянса с Украиной. Так что если возникает вопрос, что мы будем делать завтра в Украине, перед фактом того, что может случиться на границе, — мы будем продолжать действовать точно так же, в рамках действий, предпринятых со времен, когда Россия захватила Крым и начала войну на в Донбассе. Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке со стороны Европейского Союза», — сказал Боррель.

Он отметил, что ЕС очень тщательно следит за развитием ситуации в Украине. По его словам, ЕС располагает только той информацией относительно текущей ситуации на восточной границе Украины, которая была предоставлена ​​украинской и американской сторонами.

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В то же время Боррель напомнил, что двустороннее Соглашение об ассоциации, которое заключили ЕС и Украина, охватывает широкий круг вопросов, но не предусматривает создания военного союза.

«У нас есть Соглашение об ассоциации, Восточное партнерство, которые охватывают широкий круг вопросов. У нас есть солидарность с Украиной, и мы вовлечены в усилия по защите и поддержке территориальной целостности Украины. Все будет продолжаться именно таким образом», — отметил верховный представитель ЕС.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС создан для того, чтобы отвлечь внимание от действий российских войск на границе с Украиной. 

2 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, которые как утверждает издание, подтверждают недавние сообщения о концентрации войск РФ на границе с Украиной.

Украина и Россия опровергли данные заявления, назвав их «вбросом» и «сознательной дезинформацией».

Президент США Джо Байден направил в Москву директора ЦРУ, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границы с Украиной.

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