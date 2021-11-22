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Кулеба: Лавров не хочет, чтобы Нормандский формат работал

22 ноября 2021, 10:43

Кулеба: Лавров не хочет, чтобы Нормандский формат работал

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что российская сторона не хочет, чтобы Нормандский формат работал. Об этом он сказал в эфире «Украина 24» вечером в воскресенье.

«Лавров стратегически не хочет, чтобы нормандский формат работал, тактически это обеспечивается выдвижением нереальных условий к Германии, Франции и Украине. В частности, например, признайте, что это конфликт между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР", забудьте о роли России. У России в этом конфликте только роль посредника по урегулированию. Это базовая проблема, и если ее решить, то можно двигаться вперед. Но Россия делает все, чтобы она не решалась, и постоянно настаивает, что только в случае прямого диалога Киева с Донецком и Луганском можно двигаться вперед», сказал он.

По словам Лаврова, роль России как стороны конфликта зафиксирована, ее требования неконструктивны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча в Нормандском формате состоится только тогда, когда Украина закрепит «особый статус» Донбасса в Конституции, проведет амнистию и выборы по согласованию с группировками «ДНР/ЛНР». Тезис о том, что Киев должен начать вести диалог с сепаратистами, также озвучил глава делегации РФ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

Министерство иностранных дел РФ опубликовало дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом на тему подготовки к саммиту в Нормандском формате. Опубликованием конфиденциальной переписки с дипломатами Франции и Германии, Россия стремится «добить» Нормандский формат, и это только подрывает остатки доверия к ней, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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