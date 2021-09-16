«ЛНР» начнет записывать в сторонники «Единой России»

В отдельных районах Луганской области с 17 сентября начнется прием заявлений на вступление в ряды сторонников российской политической партии «Единая Россия». Об этом сообщил глава «Народного совета» группировки «ЛНР» Денис Мирошниченко.



«На базе общественных приемных общественных движений "Мир Луганщине", "Луганский экономический союз", профсоюзных комитетов уже с завтрашнего дня начнется прием заявлений [о вступлении в ряды сторонников партии "Единая Россия"]. Каждый желающий может приходить, писать заявление, все условия для этого есть. С собой нужно иметь фотографию», — приводит слова Мирошниченко сепаратистский ресурс «ЛИЦ».



При этом на подконтрольной группировке «ДНР» территории прием заявлений на включение в сторонники партии «Единая Россия» начался в середине июля 2021 года. В «ЕдРо» заявили, что за этот период их сторонниками стали порядка 4000 жителей Донбасса с российскими паспортами.



Статус сторонника партии нужен для вступления в ряды «ЕР». В этом статусе необходимо пробыть не менее полугода. Среди условий — гражданство РФ, возраст не менее 16 лет, а также поддержка политики партии.

Выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. Россия впервые решила привлечь к голосованию жителей Донбасса с российскими паспортами. Помимо голосования на участках в Росовской области для них также будет организовано дистанционное голосование.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей с российскими паспортами на портале «Госуслуги». Это необходимо для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму.



Также организована агитация за российскую партию власти «Единая «Россия», которая получила монопольное положение в ОРДЛО.



Кроме того, уже не в первый раз Россия организовывает голосование на территории оккупированного Крыма. Результаты предыдущих выборов не признавали многие страны и международные организации.



Свой протест против привлечения жителей оккупированных территорий к российскому голосованию выразил МИД Украины. Кроме того, в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе подчеркнули, что такими действиями Россия нарушает Минские соглашения.