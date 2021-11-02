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«Единая Россия» готовится принять в свои ряды «чиновников Л-ДНР»

02 ноября 2021, 11:59

«Единая Россия» готовится принять в свои ряды «чиновников Л-ДНР»

Новый устав правящей в РФ партии «Единая Россия» будет предусматривать возможность вступления в политсилу жителей Украины, Молдовы и Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал Wargonzo со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, их будут принимать в ростовское отделение партии.

«Кроме того, наши источники в аппарате партии подтвердили, что ЕР готовится принять в свои ряды по 100 чиновников из руководящего состава ЛНР и ДНР. Бланки с заявлениями уже отправлены в республики», — говорится в сообщении.

По словам авторов канала, это говорит о том, что «чиновники» «Л-ДНР» официально «будут включены во внутриполитическую жизнь РФ».

«Отметим, что на этом фоне визит на Донбасс генсека ЕР Андрея Турчака (дважды накануне выборов) — выглядит теперь не частью предвыборной кампании, а элементом стратегии, которая реализуется по приказу первого лица (президента РФ Владимира Путина - Ред.)», — подчеркивают в телеграм-канале.

На выборах в Госдуму в сентябре российская партия власти «Единая «Россия» фактически получила монопольное положение в ОРДЛО и проводила активную агитационную кампанию.

На подконтрольной группировке «ДНР» территории в середине июля 2021 года стартовал прием заявлений на включение в сторонники партии «Единая Россия», «ЛНР» начала этот процесс в сентябре.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что намерен вступить в партию «Единая Россия».

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