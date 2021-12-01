Бизнесмен Ринат Ахметов использовал день рождения телеведущего Савика Шустера для поиска новых кандидатов на парламентские и президентские выборы в Украине. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в политических кругах.



Журналисты выяснили, что самолет, принадлежащий Ринату Ахметову, 21 ноября вылетел из аэропорта «Борисполь» в Париж, а на следующий день отправился в Вильнюс, где свой 69-й день рождения отмечал телеведущий Савик Шустер.



В этот же день, 21 ноября, из «Борисполя» в столицу Литвы на чартерном самолете отправились некоторые украинские политики, которых позже засняли в ресторане Вильнюса, где проходило торжество.



Среди гостей на дне рождения Шустера были:

экс-глава МВД Арсен Аваков;

бывший премьер-министр Владимир Гройсман;

доктор и телеведущий Евгений Комаровский;

журналист Дмитрий Гордон и его жена Алеся Бацман.

День рождения Савика Шустера. Фото: Арсен Аваков / Facebook

В Вильнюс также прилетел боксер и брат мера Киева Владимир Кличко, однако был ли он на дне рождения Шустера — неизвестно.



На следующий день, 23 ноября, из Вильнюса в Киев прибыли самолет Рината Ахметова и борт с гостями Савика Шустера, среди которых журналисты также заметили бывшего замглавы генпрокурора Давида Сакварелидзе, экс-нардепа Николая Катеринчука и бывшего советника президента РФ Владимира Путина, политического эксперта Андрея Илларионова.



Савик Шустер не ответил на запрос «Украинской правды», также давать комментарии по поводу визита в столицу Литвы отказался Ринат Ахметов.

Шустер является автором и ведущим ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», которое выходит на телеканалах Ахметова «Украина» и «Украина 24». Большинство присутствующих на дне рождения телеведущего — частые гости эфиров этих телеканалов.



В последний месяц риторика телеканалов «Украина» и «Украина 24» стала негативной по отношению к власти и, в частности, президенту Владимиру Зеленскому.



Зеленский на пресс-конференции 26 ноября сообщил, что, согласно агентурным данным, в Украине якобы готовится государственный переворот на 1-2 декабря. Кроме того, в него «пытаются втянуть» олигарха Рината Ахметова.



Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление Зеленского о планах РФ по участию в госперевороте в Украине. В свою очередь, Ахметов назвал «сплошной ложью» информацию о якобы втягивании его в госпереворот.



Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту информации о подготовке госпереворота.