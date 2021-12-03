«ДНР» объявила в розыск «палача» донецкой «Изоляции» Куликовского

Незаконные вооруженные формирования «ДНР» объявили в розыск Дениса Куликовского, которого украинские правоохранители подозревают в убийствах и пытках над людьми в незаконной тюрьме Донецка «Изоляция».



Так называемая «Генпрокуратура ДНР» разыскивает Куликовского, чтобы судить за «госизмену». В «ДНР» считают, что Куликовскому известны «сведения ограниченного доступа» и на данный момент он «завербован украинскими спецслужбами». К такому выводу в группировке пришли после серии интервью и показаний Куликовского, которые есть в публичном доступе.



Кроме этого, так называемые «следователи ДНР» установили более 100 эпизодов преступной деятельности Куликовского в Донецке, а именно – травмы и увечья незаконно заключенным. В «ДНР» также признали, что Куликовский в 2015 году совершил убийство в состоянии алкогольного опьянения.

Денис Куликовский по прозвищу «Палыч» был задержан в Киеве в ночь на 9 ноября сотрудниками СБУ.



Экс-пленный донецкой колонии «Изоляция», журналист Станислав Асеев рассказал подробности задержания Дениса Куликовского – подозреваемого в деле о пытках заложников группировки «ДНР».



Приморский районный суд Мариуполя арестовал Дениса Куликовского на 60 суток без права внесения залога.



Ему инкриминируют ст. 149 (торговля людьми), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).



В суде Куликовский заявил, что проживает в Киеве с 2019 года. Глава СБУ Иван Баканов отказался комментировать эту информацию, сославшись на тайну следствия. Также Баканов отрицает, что Куликовский заключал сделку со спецслужбой.