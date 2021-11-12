Дело о пытках в «Изоляции»: Асеев рассказал, как СБУ вышла на Куликовского в Киеве

Экс-пленный донецкой колонии «Изоляция», журналист Станислав Асеев рассказал подробности задержания Дениса Куликовского – подозреваемого в деле о пытках заложников группировки «ДНР».



В эфире «Свободы слова Савика Шустера» он сообщил, что получил информацию о Куликовском, но не обращался в СБУ с тем, чтобы подозреваемого задержали.



«Буквально три недели назад я получил абсолютно достоверные данные, которые так же искал фактически полтора года о том, что он пребывает в Киеве и что в 2019 году он пересек российско-украинскую границу. Просто пересек и живет в городе Киеве», – сказал Асеев.



За подтверждением информации о Куликовском Асеев обратился к руководителю отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозеву, который проводит независимое расследование по делу о пытках в «Изоляции». Грозев, связавшись со своими источниками, подтвердил, что Куликовский находится в Киеве.



«На следующий день Христо связал меня с человеком, который имел отношение к спецоперации по Палычу в 2019 году. Это бывший сотрудник. Он сейчас уже не является сотрудником спецслужбы. Он подтвердил, что с Куликовским определенное время работали», – рассказал Асеев.



Он не стал уточнять, что именно подразумевается под словом «работали», потому что официальная позиция СБУ пока не ясна.



«Вероятнее всего, какое-то время спецслужба его использовала как агента», – предположил Асеев.



Вскоре информация о Куликовском попала в СБУ.



«Они начали его судорожно искать. Но нашли человека, который нам готов был его передать уже за определенную сумму денег, потому что ситуация усложнилась», – добавил журналист.



В итоге информатор вывел СБУ на Куликовского, отказавшись от денег.

9 ноября стало известно о том, что Дениса Куликовского задержали в Киеве. Бывшие узники незаконной тюрьмы называют Куликовского главным палачом «Изоляции».



Приморский районный суд Мариуполя арестовал Дениса Куликовского на 60 суток без права внесения залога.



Ему инкриминируют ст. 149 (торговля людьми), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).



В суде Куликовский заявил, что проживает в Киеве с 2019 года. Глава СБУ Иван Баканов отказался комментировать эту информацию, сославшись на тайну следствия. Также Баканов отрицает, что Куликовский заключал сделку со спецслужбой.