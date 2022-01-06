Германия и США заверили Украину в своей поддержке против агрессии РФ

Главы дипломатических ведомств Германии и США заверили в своей совместной поддержке Украины на фоне опасений по поводу нового российского вторжения. Об этом они заявили во время первого визита министерства иностранных дел в новом правительстве Германии Анналены Бербок в Вашингтон, передает УП.



Отмечается, что визит Бербок в Вашингтон в целом в значительной степени фокусировался на обострении отношений Европы с Россией из-за её маневров у границы с Украиной и требований «гарантий безопасности».



Бербок подчеркнула, что действия России будут иметь конкретную цену, а новые нарушения суверенитета Украины повлекут РФ «тяжкие последствия». Она также подчеркнула, что «решений о безопасности в Европе без Европы не должно быть».



«Что касается России, и Германия, и США видят действия РФ в отношении Украины как непосредственную и срочную угрозу миру и стабильности в Европе», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен.



Он повторил месседжи Вашингтона о жестких экономических санкциях в случае военной эскалации и отметил, что такая позиция звучит не только от Германии и США, но является общей позицией многих других союзников и партнеров.



Госсекретарь США заявил, что Штаты продолжат поставлять Украину оборонное вооружение, а в случае потенциального российского вторжения такую ​​поддержку увеличат.



Он затронул также вопрос «Северного потока-2», подчеркнув, что в случае усиления российской агрессии против Украины запуск противоречивого газопровода сложно представить.

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