Арест экс-коменданта донецкой тюрьмы «Изоляция» продлили еще на месяц

Шевченковский районный суд Киева продлил на месяц арест бывшего коменданта донецкой тюрьмы «Изоляция» Дениса Куликовского. Об этом говорится в материалах суда.



Ранее суд выносил решение об аресте Куликовского, задержанного в ноябре 2021 года, на два месяца, до 7 января 2022 года включительно.



«В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство и просил его удовлетворить по основаниям, в нем приведенным. Подозреваемый и его защитник в судебном заседании против удовлетворения ходатайства следователя не возражали», — говорится в новом решении суда.



Куликовскому продлили арест до 2 февраля включительно.



За это время следствие планирует установить очевидцев и лиц, которые могут владеть информацией по поводу совершения им преступлений и допросить их, а также дополнительно допросить свидетелей и потерпевших, в том числе с предъявлением полученных в ходе досудебного расследования фото- и видеоматериалов, на которых зафиксированы помещения и объекты на территории тюрьмы «МГБ ДНР» «Изоляция» и проч.



Кроме того, суд считает, что оказавшись на свободе, подозреваемый сможет уничтожить документы и скрываться на оккупированной территории, подконтрольной группировке «ДНР», так как его жена и ребенок до сих пор там проживают.



В то же время в судебном решении отмечается, что уже после задержания Куликовский признал вину и дал показания о своей противоправной деятельности.

Денис Куликовский по прозвищу «Палыч» был задержан в Киеве в ночь на 9 ноября сотрудниками СБУ.



Экс-пленный донецкой колонии «Изоляция», журналист Станислав Асеев рассказал подробности задержания Дениса Куликовского – подозреваемого в деле о пытках заложников группировки «ДНР».



Приморский районный суд Мариуполя арестовал Дениса Куликовского на 60 суток без права внесения залога.



Ему инкриминируют ст. 149 (торговля людьми), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).



В суде Куликовский заявил, что проживает в Киеве с 2019 года. Глава СБУ Иван Баканов отказался комментировать эту информацию, сославшись на тайну следствия. Также Баканов отрицает, что Куликовский заключал сделку со спецслужбой.