РФ потребовала от США гарантии не голосовать за вступление Украины в НАТО

Россия в качестве альтернативы будет готова рассмотреть обязательство США никогда не голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.



«Эта известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого не произойдет никогда. Или в качестве альтернативы, если США возьмут на себя односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию», — сказал замглавы МИД РФ.



По его мнению, «это был бы более простой путь для США». Он добавил, что Россия будет взывать к ответственности Соединенных Штатов, «чтобы они смотрели, что для них более приоритетно: европейская безопасность или какие-то сами по себе ущербные идеи».



Рябков добавил, что РФ сделает все возможное, чтобы дипломатическими путями прекратить продолжающуюся интеграцию Украины в НАТО, так как этот процесс затрагивает интересы безопасности РФ. Российские проекты документов по евробезопасности предлагают именно такой путь, заявил Рябков.

10 января состоялись переговоры по вопросам безопасности между США и Россией в Женеве, 12 января совет НАТО-Россия в Брюсселе, а 13 январе переговоры на площадке ОБСЕ в Вене. В ходе этих встреч дипломатам России и Запада не удалось прийти к конкретным решениям из-за отсутствия взаимопонимания.



Россия, в частности, выдвинула требования не расширять НАТО на восток и не размещать вооружение Альянса в Украине. США и их союзники по НАТО неоднократно отвечали, что каждая страна имеет право сама выбрать, вступать ей в блок или нет.



В свою очередь американская сторона заявила, что Россия не взяла на себя обязательства по деэскалации на границе с Украиной по итогам переговоров, на что надеялись на Западе.