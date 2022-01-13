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Россия на переговорах с США не брала обязательств по деэскалации на границе с Украиной

13 января 2022, 09:48

Россия на переговорах с США не брала обязательств по деэскалации на границе с Украиной

Россия не взяла на себя обязательства по деэскалации на границе с Украиной после двух раундов дипломатических переговоров с США на этой неделе. Об этом заявила заместительница госсекретаря США Уенди Шерман, передает CNN.

США и их западные союзники пока не знают, какие цели преследует президент России Владимир Путин после дипломатических встреч, когда более 100 тысяч российских военнослужащих размещены на границе с Украиной. В своих заявлениях в среду российские официальные лица предположили, что Москва может прибегнуть к военным действиям, если политические усилия не увенчаются успехом. Это предупреждение прозвучало через день после того, как российские военные провели учения с боевой стрельбой вдоль границы.

«Когда сегодня утром сообщают об учениях с боевой стрельбой. О чем это? Речь идет о вторжении? Речь идет о запугивании? Это попытка подрывной деятельности? Я не знаю. Но это не способствует достижению дипломатических решений».

На вопрос о том, взяли ли русские на себя какие-либо обязательства по деэскалации, Шерман ответила, что нет.

«Никаких обязательств по деэскалации не было. Не было и заявления о том, что этого не будет», ответила она.

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Шерман добавила, что США считают, что прогресс может быть достигнут, если Россия будет работать над вопросами, где есть совпадающие интересы. «Есть над чем работать, есть места, где мы можем укрепить взаимную безопасность. Есть места, где мы не можем. Но есть прогресс, которого можно добиться», — сказала она.

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