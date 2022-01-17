Расслабляться рано. Что принесла неделя переговоров России и Запада

Замгоссеркератря США Венди Шерман и замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото: Госдепартамент США

Минувшая неделя нового года на международной ознаменовалась сразу тремя раундами переговоров с Россией. Выдвинутый Москвой ультиматум о нерасширении НАТО на восток обсуждались с представителями США, Североатлантического Альянса и ОБСЕ. Переговоры показали, что ни одна из сторон не готова идти на уступки в этом вопросе. Бескомпромиссные требования Кремля на Западе называют нереалистичными, а скопление российских войск — ружьем, направленным на Украину. При отсутствии компромисса остается вопрос, кто же первый хлопнет дверью? Ситуацию проанализировали «Новости Донбасса».



Неделя переговоров



«Собирать манатки» и возвращаться к границам 1997 года. С таким «предложением» к НАТО накануне встречи Россия-США выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сделал 10 января перед началом первого из трех раундов переговоров о гарантиях безопасности. В Женеве российский представитель встречался с заместительницей госсекретаря США Венди Шерман.



«Россия сформулировала свои требования в такой жесткой и даже оскорбительной форме, что Запад, в данном случае США и НАТО, не могут на них ответить положительно. Потому что это выглядело бы как капитуляция», — говорит «Новостям Донбасса» политолог Владимир Фесенко.



Но уже на итоговой пресс-конференции Рябков вернулся к более конструктивной риторике и заявил о готовности Москвы к диалогу, при этом подчеркнув бескомпромиссность тезиса о том, что вступление Украины и Грузии в НАТО является угрозой национальной безопасности России.



«Нужен прорыв, нужен реальный шаг навстречу России. Причем шаг натовский, а не шаг России навстречу НАТО с точки зрения модификации ее позиции по ключевым вопросам», — подчеркнул российский переговорщик.



В свою очередь заместительница госсекретаря США Венди Шерман заявила, что принцип «открытых дверей» НАТО не подлежит обсуждению и при контактах с Россией не будут приниматься решения об Украине без Украины, о Европе без Европы, о НАТО без НАТО.



«Должна ли как-то Украина участвовать в этих переговорах? Нет, потому что формат переговоров таков. Путин обращается к Западу, обвиняя его в том, что это Запад расширяется в Украину», — поделился мнением с «Новостями Донбасса» научный сотрудник Карлова университета в Праге, эксперт международной сети iSANS Александр Морозов.



Уже 12 января в Брюсселе прошли переговоры НАТО-Россия. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг назвал состоявшуюся дискуссию «непростой, но важной», а также сообщил о продолжении диалога.



«Мы готовы запланировать встречи, где будем обсуждать различные вопросы, включая ракеты и также ограничения по присутствию ракет в Европе, — очертил границы компромисса Столтенберг. — Мы не собираемся идти на компромисс по ключевым принципам, по суверенитету и территориальной целостности европейских стран».



Также генсек Альянса подчеркнул, что продолжение эскалации для России станет ее стратегической ошибкой. Позже Столтенберг напомнил, что положительное решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО члены блока приняли еще в 2008 году. Но в какие сроки оно будет реализовано — до сих пор неизвестно. В тоже время аккурат в момент переговоров с НАТО Россия начала новые военные учения вблизи украинской границы.



Путин сохранят напряженность



Расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщает о переброске военных сил с востока на запад России, а журналисты The New York Times ссылаясь на источники в американской разведке утверждают, что Кремль планирует увеличить численность своих войск на украинской границе до 175 тысяч человек.



«В ситуации доверия в условиях переговорного процесса такие учения бы приостановили или отложили. Что конечно свидетельствовало бы о намерении Кремля к каким-то более серьезным шагам», — комментирует происходящее научный сотрудник Карлова университета в Праге, эксперт международной сети iSANS Александр Морозов.



В тот же день, когда проходили переговоры НАТО-Россия, в Сенате США обнародовали законопроект о санкциях, в случае принятия которого, ограничения впервые лично коснуться Владимира Путина, и других первых лиц России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который назвал январские переговоры неудачными, возможность введения санкций охарактеризовал как «запредельную меру», которая сравнима с «разрывом отношений».



По словам экспертов, тот факт, что диалог с Россией ведется, несколько снижает риски серьезной военной эскалации. И в некоторых сферах можно достичь прогресса — например, относительно размещения ракет малой и средней дальности в Европе. Также можно найти компромисс в ограничении количества и масштабов учений, которые проводятся НАТО и Россией на приграничных территориях. Но подобный прогресс возможен только на взаимных уступках.



«Что касается Украины, то здесь Россия, скорее всего, выставляет требования к США о непредоставлении Украине определенных видов вооружения. Могу предположить, что речь идет о системах противоракетной обороны. В программе-максимум это расширение сферы влияния на весь бывший Варшавский пакт — это восточная и часть центральной Европы. В принципе, Москва не скрывает эти цели уже довольно много лет», — пояснил в беседе с «Новостями Донбасса» Максим Хилько, директор программы «Российские и Белорусские студии» совета внешней политики «Украинская призма».

Попытка вбить клин



Сейчас Кремль хочет разделить Европу на сферы влияния, как это было в условиях Холодной войны. При этом Москва демонстративно не ведет прямые переговоры с лидерами европейских стран, считая их сателлитами Соединенных Штатов и использует это как часть информационной войны.



«В такой способ Россия шлет такие сигналы, что для них Соединенные Штаты важнее других стран-членов НАТО или ОБСЕ. Я в этом также вижу целенаправленную политику РФ, которая знает, насколько это чувствительный вопрос для Европы. И таким же образом Россия подогревает неуверенность, сомнения Европы относительно факта, что нас также представляют американцы», — сказал «Новостям Донбасса» старший аналитик исследовательского центра «Европейские ценности» в Праге, экс-спикер делегации Европейского Союза в Украине Давид Стулик.



«Думаю, публично пытаясь унизить Евросоюз, демонстрируя что Россия не считает его в принципе игроком, Москва имеет задачу добиться от ЕС некоторой отстраненности от позиции Вашингтона. Вбить клин в евроатлантическое единство и ухудшить отношения между ЕС и США», — считает директор программы «Российские и Белорусские студии» совета внешней политики «Украинская призма» Максим Хилько.



В тоже время европейские партнеры Украины также активно включились переговорный процесс. 13 января состоялся третий, заключительный, раунд дипломатического марафона этой недели — заседание ОБСЕ, в котором приняли участие 57 стран-членов организации, в том числе и Украина.



«Российская Федерация сделала вокруг себя пояс конфликтов и теперь заявляет, что ему не хватает безопасности», — озвучивает позицию Киева постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. — Первое и очевидное предложение — прекратить вмешательство и подпитку этих конфликтов«.



Удовлетворяющей реакции Кремль не услышал, наоборот прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления со стороны России.



«Мы не ставим ультиматум. Мы предлагаем профессионально разобраться в проблемах, которые возникли», — настаивает постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Он добавил, что скоординированная позиция коллективного Запада «подталкивает к тому, что конструктивной реакции мы, к сожалению, на наши предложения не получаем».



13 января совет Европейского союза сообщил о продлении экономических санкций против России еще на шесть месяцев.



«Евроатлантическое сообщество является единственным, здесь Украина не должна переживать, что кто-то имеет особое мнение», — подчеркнул старший аналитик исследовательского центра «Европейские ценности» в Праге, экс-спикер делегации Европейского Союза в Украине Давид Стулик.



Разговор на троих



Кроме того, новый немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что представители Нормандской четверки в ближайшее время проведут встречу для подготовки дальнейших переговоров. Этому предшествовала встреча главы Офиса президента Андрея Ермака с советниками лидеров Франции и Германии.



По словам экспертов, полноценное возобновление Нормандского формата маловероятно и малорезультативно из-за позиции Москвы.



«А Кремль вообще все перевел в другой регистр. Дело теперь не в Нормандском формате, а в том, что на Россию теперь собирается "нападать" НАТО», — иронизирует научный сотрудник Карлова университета в Праге, эксперт международной сети iSANS Александр Морозов.



Вместе с тем эксперты полагают, что сейчас украинская дипломатия двигается в правильном направлении в рамках своих полномочий.



«Для нас важно другое: нашу позицию принимают во внимание и перед каждым раундом переговоров с той же Россией проходит консультация с украинской стороной, — говорит политолог Владимир Фесенко.



Глава Офиса президента Андрей Ермак в пятницу, 14 января, провел онлайн-разговор с американскими экспертами из Atlantic Council, во время которого заявил, что необходима трехсторонняя встреча лидеров Украины, России и США.



«Президент Зеленский предложил президенту Байдену — и мы думаем, это сработает — организовать встречу или видеоконференцию между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным. Мы все еще ждем реакции от российской стороны. Но наши американские партнеры считают это предложение интересным», — рассказал Ермак.



А глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает письменных ответов от США и НАТО по итогам переговоров, на основе которых будут приниматься дальнейшие решения.