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Глава Минздрава заявил о начале новой вспышки COVID-19

20 января 2022, 13:23

Глава Минздрава заявил о начале новой вспышки COVID-19

Растущие с каждым днем показатели заболеваемости COVID-19 свидетельствуют о начале новой вспышки коронавируса с эпицентром в западных областях Украины. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе сегодняшнего брифинга.

За минувшие сутки, 19 января, зафиксировано 18 479 новых случаев коронавируса. Самая сложная ситуация на Ивано-Франковщине, где, кроме того, наблюдается увеличение нагрузки на систему здравоохранения. Это выражается в показателях уровня госпитализаций и динамике уровня госпитализаций, отметил Ляшко.

По его словам, министерство уже направило представление в Госкомиссию, согласно которому Ивано-Франковская область будет находиться в «красном» уровне эпиднебезопасности.

Негативная динамика отмечается еще в нескольких регионах: Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Ляшко подчеркнул, что если в конце декабря и начале января по стране фиксировалось 30 000 новых случаев коронавируса за неделю, то на этой неделе такой показатель буквально за два дня.

По его утверждению, прогнозируется, что у новой волны коронавируса будут отличия от предыдущих.

«В первую очередь, это относится к количеству зафиксированных случаев. Так проявляются особенности прохождения волны со штаммом «Омикрон», — уточнил Ляшко, напомнив, что данный штамм уже зарегистрировали в 149 странах во всех шести регионах ВОЗ.

В Минздраве говорили о всплеске коронавируса на фоне быстрого распространения нового штамма в конце января. Однако эксперты Национальной академии наук Украины 12 января заявили о начале новой волны COVID-19.

В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.

Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней. При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.

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