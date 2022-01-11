Кузин рассказал, когда Украину накроет новая волна коронавируса

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин поделился прогнозом о новой волне коронавируса. В интервью «ВВС Украина» он сообщил об ожидаемом всплеске заболевания с конца января.



По утверждению медика, с этого момента будет фиксироваться больше случаев коронавирусного штамма «Омикрон». Кузин подчеркнул, что пиковым окажется февраль, после чего заболеваемость COVID-19 начнет постепенно убывать вплоть до апреля.



Насколько длительной и сильной окажется новая волна, будет зависеть от того, насколько эффективными будут противоэпидемические меры и сколько людей будут полностью вакцинированы либо получат бустерную дозу, уточнил главный санврач страны.



По его словам, МОЗ Украины надеется, что наступивший год будет лучше минувшего по таким показателям, как количество новых случаев COVID-19 или количество смертей. Кузин сообщил, что в этом году планируется проведение большой коммуникационной кампании, цель которой – объяснение гражданам, что наличие неинфекционных соматических заболеваний в большинстве случаев является прямым показанием для вакцинации, а не наоборот.

Недавно в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.