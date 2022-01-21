Лавров заявил, что «ДНР» и «ЛНР» отозвали решение о «независимости» в Минске

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» не являются «независимыми республиками», потому что их представители при подписании Минских соглашений в феврале 2015 года отозвали итоги «референдума».



На пресс-конференции в Женеве он рассказал, что сепаратистский «референдум» 2014 года в Донецкой и Луганской областях «серьезно обсуждался» на встрече Нормандского формата, где готовились Минские соглашения.

«Нас упрашивали лидеры Франции и Германии, чтобы мы убедили представителей Донецка и Луганска подписаться под этими Минскими договоренностями», — отметил Лавров.



«По сути дела они [главы "ДНР" и "ЛНР"] пошли навстречу "нормандской четверке" и отозвали свои решения о независимости при понимании, что будут от "а" до "я" выполнены Минские договоренности», — подчеркнул глава МИД РФ.



По его словам, речь идет о предоставлении «особого статуса» ОРДЛО и закрепления его в Конституции в контексте децентрализации, проведении полной амнистии и организации выборов. Все ети вопросы должны решаться с Донецком и Луганском, настаивает Лавров.



«Вот в таком состоянии сейчас находится история со статусом этих территорий», — резюмировал российский министр.



В этой связи Лавров отметил, что РФ на сегодня официально не рассматривает возможность признания «ДНР» и «ЛНР».

19 января депутаты от Компартии России внесли проект постановления, предлогающий официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР».



В Кремле ответили, что не будут комментировать предложение о признании «ДНР» и «ЛНР» до тех пор, пока проект документа не будет рассмотрен Госдумой.



На следующей неделе пройдут консультации с главами фракций Госдумы по проекту КПРФ о признании Россией «ДНР» и «ЛНР», а затем документ рассмотрит Совет Думы.



В украинской делегации Трехсторонней контактной группы заявили, что предложение КПРФ о признаии «Л-ДНР» не соответствует нынешней позиции Москвы в переговорах Минского и Нормандского форматов.