Коммунисты в Госдуме предложили попросить Путина признать «Л-ДНР»

Депутаты от Компартии России предложили официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР». Проект соответствующего постановления сегодня внесен в Госдуму, указано на сайте парламента.



Вместе с проектом документа коммунисты внесли обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой включить вопрос для рассмотрения на февраль.



Также инициаторы постановления предлагают попросить Путина провести переговоры «с руководством обеих республик о создании правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности».



«Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств», — заявляют депутаты.



Авторы документа считают «обоснованным и морально оправданным» признание «Л-ДНР» и обвиняют Украину в невыполнении Минских соглашений.

Ранее депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что Компартия России подготовила проект постановления Госдумы РФ о признании «ДНР» и «ЛНР». По его словам, это произойдет по аналогии с Южной Остией и Абхазией, и эту задачу намерены реализовать в ближайшее время.