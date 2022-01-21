В Госдуме РФ обсудят проект постановления о признании «Л-ДНР» на следующей неделе

На следующей неделе пройдут консультации с главами фракций Госдумы по проекту КПРФ об обращении к президенту России Владимиру Путину для признания самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а затем документ рассмотрит Совет Думы.



Об этом сообщил спикер российского парламента Вячеслав Володин.



«Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы», — написал Володин в своем Telegram-канале.



Он обвинил президента Владимира Зеленского в игнорировании Минских соглашений. Также, по словам Володина, «НАТО хочет оккупировать Украину». «И одно, и другое может обернуться трагедией.

Мы не должны этого допустить», — подчеркнул он.



Володин добавил, что нужно искать «решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР».

Совет Госдумы предназначен для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов деятельности палаты парламента. На заседании Совета формируют проект порядка работы Госдумы.



19 января депутаты от Компартии России внесла проект постановления, предлогающий официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР».



В Кремле ответили, что не будут комментировать предложение о признании «ДНР» и «ЛНР» до тех пор, пока проект документа не будет рассмотрен Госдумой.



Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что не уверен в том, что сейчас Россия сможет признать «ДНР» и «ЛНР». А в Совете федерации РФ отметили, что давление на руководство страны в подобных вопросах неприемлемо.



В украинской делегации Трехсторонней контактной группы заявили, что предложение КПРФ о признаии «Л-ДНР» не соответствует нынешней позиции Москвы в переговорах Минского и Нормандского форматов.