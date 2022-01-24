Совет Госдумы РФ рассмотрит обращение к Путину о признании ОРДЛО в феврале

Совет Госдумы России в феврале рассмотрит обращение фракции Компартии к президенту страны Владимиру Путину о признании отдельных районов Донецкой и Луганской областей в качестве так называемых «Донецкой и Луганской народных республик». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на первого замглавы фракции коммунистов Николая Коломейцева.



«Совет Думы принял решение рассмотреть постановление в феврале», — сказал он.



Совет Госдумы РФ отвечает за предварительную подготовку и рассмотрение вопросов деятельности парламента РФ. В частности, на заседании Совета формируют проект порядка работы Госдумы РФ.

На этой неделе пройдут консультации с главами фракций Госдумы по проекту КПРФ об обращении к президенту России Владимиру Путину для признания самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а затем документ рассмотрит Совет Думы.



Предложение депутатов Компартии РФ не соответствует нынешней позиции Москвы в переговорах Минского и Нормандского форматов, заявил и.о первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Андрей Костин.



Кремль отказался комментировать предложение КПРФ о признании «ДНР» и «ЛНР» до тех пор, пока проект документа не будет официально рассмотрен Госдумой. При этом в Совете федерации РФ, комментируя инициативу Компартии РФ, заявили, что давление на руководство страны в подобных вопросах неприемлемо.