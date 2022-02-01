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Более 30 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

01 февраля 2022, 08:23

Более 30 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За понедельник, 31 января, в Украине выявили 30 786 случаев заражения коронавирусом, что на 8 760 случаев больше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 8 835 пациентов, умерли 192 человека. Вчера госпитализировали 2 069 заболевших.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 4 095 263 человек. Из них выздоровели 3 631 580 пациентов, а умерли 100 395 человек.

Вчера вакцинировались 65 655 человек.

С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались 15 347 953 человек, из них получили первую дозу — 15 347 951 человек, получили две дозы — 14 645 012 человек. Получили дополнительную дозу — 17 175 человек, бустерную дозу — 356 098 человек. В общей сложности проведена 30 366 236 прививок.

В Украине началась новая вспышка COVID-19.

В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.

Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней. При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.

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