В Украине выявили 22 тысячи случаев коронавируса за сутки

За воскресенье, 30 января, в Украине выявили 22 026 случаев заражения коронавирусом, что на 2 482 случаев меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 4 346 пациентов, умерли 78 человек. Вчера госпитализировали 2 322 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 4 064 495 человек. Из них выздоровели 3 622 745 пациентов, а умерли 100 203 человека.



Вчера вакцинировались 20 983 человек.



С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались 15 324 675 человек, из них получили первую дозу — 15 324 673 человека, получили две дозы — 14 619 487 человек. Получили дополнительную дозу — 16 695 человек, бустерную дозу — 339 726 человек. В общей сложности проведена 30 300 581 прививка.

В Украине началась новая вспышка COVID-19.



В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.



Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней. При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.