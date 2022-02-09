Более 38 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За вторник, 8 февраля, в Украине выявили 38 257 случая заражения коронавирусом, что на 3 904 случая больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 17 063 пациента, умерли 240 человек. Вчера госпитализировали 4 385 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 4 380 047 человек. Из них выздоровели 3 713 348 пациентов, а умерли 101 887 человек.



Вчера вакцинировались 72 007 человек.



С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались 15 499 220 человек, из них получили первую дозу — 15 499 218 человек, получили две дозы — 14 840 450 человек. Получили дополнительную дозу — 21 563 человек, бустерную дозу — 493 303 человека. В общей сложности проведено 30 854 534 прививки.