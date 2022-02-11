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Совет Госдумы РФ 14 февраля решит, что делать с проектом о признании «ДНР» и «ЛНР»

11 февраля 2022, 09:03

Совет Госдумы РФ 14 февраля решит, что делать с проектом о признании «ДНР» и «ЛНР»

Совет Госдумы России на заседании 14 февраля обсудит, выносить ли на рассмотрение палаты проект КПРФ об обращении к президенту Владимиру Путину о признании самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» или же направить документ в МИД для получения отзыва.

Об этом сегодня сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, «сегодня предложений два». «Первое — рассмотреть проект постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно. Второе — направить его вначале в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов, а затем рассмотреть с учетом высказанных позиций», — рассказал спикер Госдумы.

По словам Володина, консультации с фракциями по проекту обращения о признании «ДНР» и «ЛНР» завершились. «"Единая Россия" высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции, а также оказание социальной помощи людям. КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" поддержали проект постановления. ЛДПР выступила более радикально. "Новые люди" сформулируют свою позицию при обсуждении темы», — проинформировал спикер Госдумы.

Сообщение Володина появлюсь после того, как переговоры советников лидеров Нормандского формата в Берлине фактически закончились безрезультатно.

9 января стало известно, что депутаты Госдумы от КПРФ подготовили проект постановления Госдумы РФ о признании «ДНР» и «ЛНР». 

Предложение депутатов Компартии РФ не соответствует нынешней позиции Москвы в переговорах Минского и Нормандского форматов, заявил и.о первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Андрей Костин.

Кремль отказался комментировать предложение КПРФ о признании «ДНР» и «ЛНР» до тех пор, пока проект документа не будет официально рассмотрен Госдумой. При этом в Совете федерации РФ, комментируя инициативу Компартии РФ, заявили, что давление на руководство страны в подобных вопросах неприемлемо.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с Путиным заявил, что российский президент заверил его, что РФ не будет принимать законов, которые противоречат Минским соглашениям.

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