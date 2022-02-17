Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Обострение на Донбассе: Стрельбу слышали вдоль всей линии соприкосновения, повреждено много домов

17 февраля 2022, 17:05

Обострение на Донбассе: Стрельбу слышали вдоль всей линии соприкосновения, повреждено много домов

Последствия обстрела в Станице Луганской. Фото: Евгений Каплин / Facebook Последствия обстрела в Станице Луганской. Фото: Евгений Каплин / Facebook

В четверг все населенные пункты вдоль линии соприкосновения на Донбассе слышали звуки стрельбы и разрывов снарядов из тяжелого вооружения, артиллерии и минометов. Об этом «Новостям Донбасса» рассказал глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

17 февраля боевики совершили более 40 обстрелов с применением тяжелой артиллерии, запрещенных минометов и танков, в результате чего ранения получили мирная жительница в Марьинке, двое военнослужащих, снаряды попали в здание детского сада и лицея, пострадали и другие объекты гражданской инфраструктуры, часть населенных пунктов на Донетчине обесточена.

Помимо данных о последствиях обстрелов, которые привели в украинской делегации ТКГ, волонтеры «Пролиски» зафиксировали повреждение остекления в доме культуры в Лобачево Станично-Луганского района. «Там расположен фельдшерский пункт и магазин. Снаряд разорвался перед этим зданием», — рассказал Каплин.

Под огнем оказались также населенные пункты Сизое и Болотенное в Луганской области. По предварительным данным, там повреждено два дома.

В селе Новозвановка Луганской области также поврежден жилой дом и хозпостройки. Сотрудники гуманитарной миссии находятся на месте и оказывают помощь пострадавшим.

Во Врубовке, где снаряд попал во двор лицея, также повреждены жилые дома, которые находятся по улице Школьная. «Там находятся сотрудники нашего офиса из Золотого. Точное количество домов пока неизвестно, сейчас уточняют информацию, какое количество домов точно разрушено», — проинформировал волонтер.

На Донетчине поврежден дом в Тарамчуке. Днем обстрелы начались в селах Невельское, Опытное, Пески и на окраинах Авдеевки. «Сейчас обстрелы идут, известно о повреждении двух жилых домов в поселке Опытное», — сообщил Каплин.

Читайте также:

Украина созывает внеочередное заседание ТКГ из-за массовых обстрелов на Донбассе

Еще по теме

Прочее
Обстрел ситуация на фронте

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:12
«ЛНР» и «ДНР» заявили о повреждении жилых домов при обстрелах
12:23
«ДНР»: 1 821 заболевший коронавирусом, 23 человека умерли
08:53
«ЛНР»: 219 заболевших коронавирусом за сутки
22:29
«ДНР»: С марта проезд в транспорте подорожает еще в трех городах
21:00
Деэскалация на словах, счастливый Донецк и кибератаки. Главное
20:42
В Донецке школьники вернутся к очному обучению
18:59
Обслуживал оргтехнику: «ДНР» отправила дончанина в колонию на 10 лет за «шпионаж»
16:42
Убитый на Донбассе командир подразделения «ЛНР» был россиянином — СМИ
15:56
В Донецке и Горловке с марта подорожает проезд в общественном транспорте
12:48
«ДНР»: Еще 2 277 заболевших коронавирусом, 10 человек умерли
08:57
«ЛНР» за сутки выявила 344 заболевших коронавирусом, семеро человек умерли
21:34
Помощь НАТО, признание «Л-ДНР», возвращение Ахметова. Главное
16:35
Путин напомнил о Минских соглашениях, комментируя обращение Госдумы о признании ОРДЛО
16:31
«ЛНР» заявила о «предотвращении теракта» в Луганске
16:03
Пушилин и Пасечник готовы к любому решению Путина относительно признания «Л-ДНР»
все новости
17:58
90% всех ограничений СММ ОБСЕ в 2021 году существовали а ОРДЛО
17:42
Россия ответила на предложения США по гарантиям безопасности. Требует забрать у Киева оружие, советников и перспективы в НАТО
17:38
Штаб ООС зафиксировал 39 обстрелов с начала суток на Донбассе. Пострадали двое военных и двое гражданских
17:34
С начала года ООН доставила на Донбасс более 140 тонн гуманитарной помощи
17:05
Обострение на Донбассе: Стрельбу слышали вдоль всей линии соприкосновения, повреждено много домов
16:45
Красный Крест закрыл свои пункты на КПВВ «Станица Луганская»
16:27
Зеленский посетил передовые позиции военных на Донбассе
16:25
Украина созывает внеочередное заседание ТКГ из-за массовых обстрелов на Донбассе
16:24
Прямо из кремлевского учебника: Трасс отреагировала на обострение на Донбассе
15:55
Опубликовано видео эвакуации детского сада в Станице Луганской
15:50
Обстрелы на Донбассе вызывают беспокойство – глава Пентагона
15:44
Обстрел Станицы Луганской: боевики разрушили дом мирного жителя
15:37
НАТО об обстрелах на Донбассе: РФ может создать повод для вторжения в Украину
15:12
«ЛНР» и «ДНР» заявили о повреждении жилых домов при обстрелах
15:02
Обстрелы на Донетчине: обесточено два города и три поселка
все новости
ВИДЕО
Почему «ДНР» не открывает КПВВ, что предсказывает Пушилин. Дайджест НД ►
13 февраля, 21:24
Новые требования Киева к Москве, итоги «нормандских» переговоров. Донбасс сегодня ►
12 февраля, 21:25
Как работают «Русские центры» на Донбассе и что с ними не так ►
10 февраля, 19:05

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция