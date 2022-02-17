Обострение на Донбассе: Стрельбу слышали вдоль всей линии соприкосновения, повреждено много домов

Последствия обстрела в Станице Луганской. Фото: Евгений Каплин / Facebook

В четверг все населенные пункты вдоль линии соприкосновения на Донбассе слышали звуки стрельбы и разрывов снарядов из тяжелого вооружения, артиллерии и минометов. Об этом «Новостям Донбасса» рассказал глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.



17 февраля боевики совершили более 40 обстрелов с применением тяжелой артиллерии, запрещенных минометов и танков, в результате чего ранения получили мирная жительница в Марьинке, двое военнослужащих, снаряды попали в здание детского сада и лицея, пострадали и другие объекты гражданской инфраструктуры, часть населенных пунктов на Донетчине обесточена.



Помимо данных о последствиях обстрелов, которые привели в украинской делегации ТКГ, волонтеры «Пролиски» зафиксировали повреждение остекления в доме культуры в Лобачево Станично-Луганского района. «Там расположен фельдшерский пункт и магазин. Снаряд разорвался перед этим зданием», — рассказал Каплин.



Под огнем оказались также населенные пункты Сизое и Болотенное в Луганской области. По предварительным данным, там повреждено два дома.



В селе Новозвановка Луганской области также поврежден жилой дом и хозпостройки. Сотрудники гуманитарной миссии находятся на месте и оказывают помощь пострадавшим.



Во Врубовке, где снаряд попал во двор лицея, также повреждены жилые дома, которые находятся по улице Школьная. «Там находятся сотрудники нашего офиса из Золотого. Точное количество домов пока неизвестно, сейчас уточняют информацию, какое количество домов точно разрушено», — проинформировал волонтер.



На Донетчине поврежден дом в Тарамчуке. Днем обстрелы начались в селах Невельское, Опытное, Пески и на окраинах Авдеевки. «Сейчас обстрелы идут, известно о повреждении двух жилых домов в поселке Опытное», — сообщил Каплин.