Украина созывает внеочередное заседание ТКГ из-за массовых обстрелов на Донбассе

Украинская делегация инициирует внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с эскалацией ситуации с безопасностью в Донецкой и Луганской областях. В четверг боевики совершили более 40 обстрелов с применением тяжелой артиллерии, запрещенных минометов и танков, в результате чего ранения получили мирная жительница в Марьинке, двое военнослужащих, снаряды попали в здание детского сада и лицея, пострадали и другие объекты гражданской инфраструктуры, часть населенных пунктов на Донетчине обесточена.



«Украинская делегация обратилась к Представителю ОБСЕ в ТКГ по безотлагательному созыву внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередному заседанию ТКГ», — говорится в заявлении делегации.



«Именно для того, чтобы такие провокации не могли стать поводом для эскалации, мы предлагали и предлагаем привлечение представителей стран Нормандского формата к участию во всех механизмах, осуществляющих мониторинг и верификацию соблюдения режима прекращения огня», — отметили в делегации.



Делегация выразила готовность продолжать работу в переговорном формате для прекращения нарушений и восстановления режима тишины.