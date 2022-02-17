Обстрелы на Донетчине: обесточено два города и три поселка

От обстрелов боевиков в Донецкой области в четверг пострадали Марьинка, Красногоровка, поселки Тарамчук, Степное и Сладкое. Ранения получили мирная жительница, военнослужащий, часть населенных пунктов обесточена. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



В Марьинке осколочное ранение получила 65-летняя жительница Марьинки, которая в момент обстрела находилась на остановке. Женщина была доставлена ​​в больницу, где медики оказали ей необходимую помощь.



Осколки долетали до школы № 2. Дети укрылись в убежище, по мере возможности родители забирают их домой.



В результате обстрела остались без электроснабжения Красногоровка, поселки Тарамчук, Степное и Сладкое.



В районе Авдеевки во время обстрелов был ранен военнослужащий. В настоящее время он находится в медицинском заведении.



«Россия еще раз демонстрирует, что ей не нужен мир — ей нужны смерти и разрушения», — прокомментировал Кириленко.

17 февраля боевики обстреляли из тяжелой артиллерии поселки Врубовка и Станица Луганская на Луганщине, в результате чего повреждены здания детского сада и школы. Открыто уголовное дело по статье теракт.