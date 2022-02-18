Кремль тоже ничего не знает об эвакуации жителей Донбасса и их размещении в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает о планах эвакуации людей из отдельных районов Донецкой области, а также, что сейчас происходит на этой территории. Его заявление приводит «Интерфакс».



«Я не знаю, что сейчас творится у (главы "ДНР" — прим.) Пушилина», — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление группировки «ДНР» эвакуировать людей в Ростовскую область (РФ).



Песков отметил, что «не обладает информацией», согласовано ли это с российской стороной. «Я не знаю, что там происходит», — сказал он.



Кроме того, Песков оставил без ответа вопрос о том, готова ли Россия принять беженцев. «Я не знаю, с кем были контакты, я не располагаю информацией», — сказал он.

Ранее об эвакуации жителей объявил глава «ДНР» Денис Пушилин. По его словам, с руководством России достигнута договоренность о том, что в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей. Вслед за ним глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник призвал жителей подконтрольной ему территории в «кратчайшие сроки» выехать в Россию.



В администрации губернатора Ростовской области о планах размещения жителей ОРДО ничего не знают.



Высшее украинское руководство неоднократно говорило, что украинская армия не планирует идти в наступление на Донбассе, а будет решать конфликт политико-дипломатическим путем. Очередное такое заявление сегодня сделал министр обороны Алексей Резников.