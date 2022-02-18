Власти Ростовской области ничего не знают о плане эвакуации в регион жителей ОРДЛО

В администрации губернатора Ростовской области сообщили, что пока у них нет никакой информации о планируемом развертывании пунктов временного размещения для беженцев из ОРДЛО. Об этом сообщает издание Znak.com, которое обратилось за разъяснениями в администрацию ростовского губернаторв.



Ростовские чиновники говорят, что знают о решении главы группировки «ДНР» об эвакуации жителей лишь из новостей.



В пограничном управлении ФСБ по Ростовской области не стали комментировать заявление Пушилина. В региональном управлении МЧС журналистам сказали, что в первую очередь подобного рода вопросы находятся в ведении органов местного самоуправления.



Ранее глава «ДНР» Денис Пушилин объявил об эвакуации жителей. По его словам, с руководство России достигнута договоренность о том, что в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.



Похожее заявление о нобходимости срочного выезда людей позже сделал и глава «ЛНР» Леонид Пасечник.



Оба главы самопровозглашенных формирований объясняют эвакуацию «угрозой наступления» украинской армии.



Высшее украинское руководство неоднократно говорило, что Вооруженные силы Украины не будут идти в наступление на Донбассе, а конфликт будет решаться политико-дипломатическим путем. Очередное такое заявление сегодня сделал министр обороны Алексей Резников.