РФ заявила, что приняла уже более 40 тысяч беженцев из Донбасса

Более 40 тысяч жителей неподконтрольных властям районов Донбасса прибыли в Ростовскую область с начала эвакуации. Об этом заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, передает ТАСС.



«Более 40 тыс. лиц, вынужденно покинувших Украину, прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в Ростовской области в ПВР», — сказал он.



По его словам, свыше 2 тысяч человек отправлены на поездах в Воронежскую и Курскую области.

18 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали эвакуацию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в российскую Ростовскую область. Перед началом организованного вывоза людей сепаратистские ресурсы распространили видео с Пушилиным и Пасечником, на которых они сообщают о решении начать эвакуацию. Из метаданных следует, что ролики были записаны за два дня до начала эвакуации, 16 февраля.



РФ перевела пограничные пункты пропуска в Ростовской области на режим только въезда, выехать назад в ОРДЛО люди не могут.



В субботу группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать оккупированную территорию.