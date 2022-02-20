Сотрудников Алчевского меткомбината принудительно забирают в «армию ЛНР»

Группировка «ЛНР» принудительно мобилизирует население, такие случаи, в частности, зафиксированы на Алчевском металлургическом комбинате. Об этом рассказали источники «Новостей Донбасса», знакомые с ситуацией.



«На АМК народ забирают в армию "от станка". На начальников цехов пришли бумаги из военкомата на тех, кого ранее призывали на сборы резервистов. На уровне мастеров происходит следующее: те могут на свое усмотрение кого-то оставить на производстве (мол, бумажка потерялась, не дошла и т.д.).», — сообщил собеседник.



Он отметил, что некоторые пошли в военкоматы добровольно — по собственным убеждениям, но их, по словам одного из собеседников, «катастрофически мало». Большая часть работников АМК записывается по принуждению.



На продуктовом рынке (он поблизости военкомата) ходят мобилизованные молодые люди с большими пакетами или баулами. Покупают чай, кофе, консервы и прочие продукты долгого хранения. Камуфляж на всех новый. В городе появились новые военные «Уралы».



Кроме того, в городе обзванивают подлежащих мобилизации. По крайней мере, так произошло с сотрудниками онко-и противотуберкулезного диспансеров и торгового центра.



Глава «правительства ЛНР» Сергей Козлов отказался назвать «РИА Новости» количество уже призванных жителей и сроки мобилизации. Однако он подчеркнул, что первые подразделения из мобилизированных уже формируются.



По его словам, призываются все мужчины от 18 до 55 лет, независимо от наличия у них боевого опыта и воинской специальности. Если местный житель не состоит на воинском учете и не получил повестку, но попадает под возрастные критерии, он все равно должен прийти в военкомат, подчеркнул Козлов.



«В указе главы ["ЛНР"] о мобилизации написано: и те, кто состоит на военном учете, и те, кто не состоит на военном учете, но обязан был там состоять», — пояснил он.



Также «Новостям Донбасса» стало известно о практике принудительной мобилизации сотрудников шахты имени Скочинского в Донецке.

18 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали эвакуацию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в российскую Ростовскую область. Перед началом организованного вывоза людей сепаратистские ресурсы распространили видео с Пушилиным и Пасечником, на которых они сообщают о решении начать эвакуацию. Из метаданных следует, что ролики были записаны за два дня до начала эвакуации, 16 февраля.



РФ перевела пограничные пункты пропуска в Ростовской области на режим только въезда, выехать назад в ОРДЛО люди не могут.



В субботу группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать оккупированную территорию.