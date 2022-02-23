Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что пока преждевременно говорить о возможности взятия под контроль всей территории Донбасса.



«Мы находимся еще не на этом этапе», — сказал Пушилин, отвечая на вопрос, готова ли «ДНР» «отвоевать» подконтрольную Украине часть Донецкой области.



По словам Пушилина, «ДНР» находимся на этапе, «когда войска противника находятся на линии соприкосновения и могут перейти в наступление сейчас».



«Мы с этим ничего не сделали. Мы не купировали в том виде, в котором нам хотелось бы. Именно поэтому происходит мобилизация», — подчеркнул он.