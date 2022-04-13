Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских пленных

Президент Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного народного депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных.



«Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня [Медведчука] на наших парней и девушек, которые сейчас в российском плену», — заявил Зеленский в видеообращении в ночь на среду.



Президент подчеркнул важность того, чтобы украинские правоохранительные органы и военные рассмотрели такую возможность.



По словам Зеленского, символично то, что Медведчук был задержан в День космонавтики.



«Он прятался 48 дней. А вот, наконец, решил убежать за пределы нашего государства. Что же: для этого «космонавта» в плохом смысле слова не сработало знаменитое «Поехали!», — подчеркнул глава государства.



По мнению Зеленского, особенно цинично со стороны Медведчука было использовать военный камуфляж. «Пытался так замаскироваться. Вот такой вояка. Вот такой патриот. Чтоже, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, то он попадает под правила военного времени», — подытожил он.

Виктор Медведчук является кумом президента России Владимира Путина.

Вечером 12 апреля Зеленский и СБУ сообщили о задержании Медведчука.



Пророссийский политик Медведчук почти год находится под следствием в Украине.



В рамках первого уголовного производства 11 мая 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. 2 ноября Печерский районный суд Киева изменил ему в этом эпизоде меру пресечения с домашнего ареста на личные обязательства.



В рамках второго уголовного производства 8 октября Офис генпрокурора предъявил Медведчуку подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля из Донбасса в конце 2014 — начале 2015 года. 10 января Медведчуку продлили домашний арест на два месяца.



27 февраля, после начала полномасштабного вторжения России, стало известно, что Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.